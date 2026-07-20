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20 июля 2026, 12:23

Пообещал "решить" дело в суде за $14 тысяч: в Киеве задержан адвокат

20 июля 2026, 12:23
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Фото: Прокуратура Украины
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Правоохранители задержали киевского адвоката, подозреваемого в попытке мошенническим путем завладеть средствами предприятия. Он обещал не только юридическое сопровождение дела, но и якобы влияние на решение суда.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора и пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Следствие установило, что в апреле 2026 года адвокат заключил с предприятием договор о предоставлении правовой помощи по делу о нарушениях при таможенном оформлении товаров. В то же время, по данным правоохранителей, он фактически не участвовал в судебном процессе и не представлял интересы компании.

После того, как суд принял решение о наложении штрафа без конфискации товара, адвокат заявил представителю предприятия, что именно благодаря его действиям удалось избежать конфискации имущества.

За свои "услуги" он потребовал 20 тысяч долларов США. При этом пояснил, что около 6 тысяч долларов предприятие должно официально уплатить как штраф, а остальные – 14 тысяч долларов – перевести на его криптовалютный кошелек.

15 июля после перечисления первой части средств правоохранители задержали адвоката.

Сейчас продолжаются следственные действия. Правоохранители также проверяют возможную причастность к уголовному правонарушению работников одного из районных судов Киева.

Адвокату готовят сообщение о подозрении в законченном покушении на мошенничество, совершенном в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве адвокат требовал 30 тысяч долларов за "правильное" разделение имущества при разводе. Он был задержан после получения средств. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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