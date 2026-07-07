Смерть 14-летней спортсменки в Тернопольской области: будут судить директора спортшколы

Фото: Офис Генерального прокурора

Ювенальные прокуроры Тернопольской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении директора детско-юношеской спортивной школы, ответственного за безопасную эксплуатацию санной трассы

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, передает RegioNews .

Его обвиняют в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что повлекло за собой гибель ребенка.

По данным следствия, директор отвечал за техническое состояние трассы, ее ремонт и безопасное использование. В то же время, сооружение было изношено примерно на 80%: бетонные опоры и деревянный настил находились в аварийном состоянии.

Несмотря на это, руководитель не организовал техническое обследование трассы и не инициировал ее капитальный ремонт.

Более того, зная об опасном состоянии объекта, в январе 2023 г. он заключил договор о передаче трассы в аренду для проведения тренировок.

В мае 2023 во время тренировки на этой трассе погибла 14-летняя спортсменка.

Выводы экспертиз подтвердили причинно-следственную связь между техническим состоянием постройки и гибелью ребенка.

Действия директора квалифицированы по ч. 2 ст. 367 УК Украины - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия.

Напомним, что в Кременчуге судили фотографа, который производил детскую порнографию. С детьми он знакомился во время съемок в школах.