Удар КАБом по Харькову: среди 11 пострадавших – трое маленьких детей

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Российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по Шевченковскому району Харькова. По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек, среди них - трое детей

Об этом сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews .

Сначала сообщалось об одном пострадавшем, впоследствии количество раненых возросло до шести, а позже — до 11.

Среди пострадавших — трое детей из одной семьи: девятилетняя девочка и мальчики в возрасте 7 и 4 лет. У них диагностировали острую реакцию на стресс.

Ранее сообщалось, что четырех пострадавших госпитализировали. Двое из них находятся в тяжелом состоянии и получают необходимую медицинскую помощь.

На месте российского удара работают медики, спасатели и полиция. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки и устанавливают все обстоятельства обстрелов.

Напомним, что в ночь на 7 июля российские войска атаковали Кривой Рог реактивным беспилотником типа "Шахед". В результате попадания в гражданский объект логистической компании возник большой пожар.