Смерть 14-річної спортсменки на Тернопільщині: судитимуть директора спортшколи

Фото: Офіс Генерального прокурора

Ювенальні прокурори Тернопільської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо директора дитячо-юнацької спортивної школи, відповідального за безпечну експлуатацію санної траси

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Його обвинувачують у неналежному виконанні службових обов’язків, що спричинило загибель дитини.

За даними слідства, директор відповідав за технічний стан траси, її ремонт і безпечне використання. Водночас споруда була зношена приблизно на 80%: бетонні опори та дерев’яний настил перебували в аварійному стані.

Попри це, керівник не організував технічного обстеження траси та не ініціював її капітального ремонту.

Більше того, знаючи про небезпечний стан об’єкта, у січні 2023 року він уклав договір про передачу траси в оренду для проведення тренувань.

У травні 2023 року під час тренування на цій трасі загинула 14-річна спортсменка.

Висновки експертиз підтвердили причинно-наслідковий зв’язок між технічним станом споруди та загибеллю дитини.

Дії директора кваліфіковано за ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Нагадаємо, що у Кременчуці судили фотографа, який виготовляв дитячу порнографію. З дітьми він знайомився під час зйомок у школах.