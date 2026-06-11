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Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю
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11 червня 2026, 08:46

Забив цеглиною та намагався сховати тіло: на Тернопільщині 16-річний хлопець вбив бабусю

11 червня 2026, 08:46
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Фото: поліція
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У Тернопільському районі поліцейські затримали неповнолітнього за підозрою у скоєнні вбивства. Тіло 69-річної жінки зі слідами насильницької смерті знайшли неподалік приватного будинку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Повідомлення до поліції надійшло увечері 9 червня від сина загиблої, який і виявив матір без ознак життя за межами подвір'я. На місце події виїхали слідчі, оперативники та криміналісти. Правоохоронці з'ясували, що до смерті жінки причетний її 16-річний онук, який мешкав в одному будинку разом із нею та батьком.

За попередніми даними слідства, між родичами стався побутовий конфлікт. Під час сварки хлопець завдав бабусі ударів цеглиною, які виявилися смертельними. Після цього він витягнув тіло за межі подвір'я, намагаючись приховати сліди злочину.

Поліцейські затримали підлітка. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри за ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Відомо, що неповнолітній має розлад аутистичного спектра. Для встановлення його психічного стану під час скоєння злочину слідчі призначать судово-психіатричну експертизу.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Києві судитимуть чоловіка, який до смерті побив сусідку біля під'їзду. Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

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