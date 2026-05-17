17 мая 2026, 10:18

Россия атаковала Украину 287 беспилотниками: есть попадания на 7 локациях

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 17 мая российские войска совершили массированную воздушную атаку, применив 287 ударных беспилотников типа Shahed, а также Гербера, Италмас и дроны-имитаторы типа "Пародия"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что воздушное нападение отражали подразделения авиации, зенитных ракетных войск, РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 279 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке Украины.

Зафиксировано попадание 8 ударных БПЛА на 7 локациях, а также падение обломков на 7 локациях.

Напомним, в ночь на 17 мая российские ударные беспилотники атаковали Сумы. Сотрудники ГСЧС работали сразу на четырех локациях, где были зафиксированы попадания.

