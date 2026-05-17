РФ более 30 раз атаковала Днепропетровщину: 8 пострадавших

Фото: ГСЧС Днепропетровщины

За прошедшие сутки российские войска более 30 раз обстреляли Днепропетровскую область, применяя беспилотники и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

По его словам, под ударами оказались четыре района региона. В результате атак ранения получили восемь человек.

В Днепре из-за вражеских ударов возникли пожары. Повреждены предприятие и частные дома. Пострадали три человека.

В Криворожском районе под огнем были Кривой Рог, Лозоватская и Зеленодольская общины. Повреждены частный дом и объекты инфраструктуры. Ранены четыре человека, трое из них госпитализированы. Мужчины 26 и 52 года находятся в тяжелом состоянии, 33-летняя женщина – в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине российские войска били по Никополю, Марганецкому, Красногригоревскому, Мировскому и Покровскому общинам. В результате атак повреждены предприятие, инфраструктура, многоэтажные и частные дома.

Также враг атаковал Покровскую, Петропавловскую и Межевскую общины Синельниковского района. Повреждены предприятие, частный дом и гараж. Ранение получил 58-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, в течение 16 мая российские войска более 70 раз атаковали два района Днепропетровской области, используя артиллерию, беспилотники и ракеты. Погиб 38-летний мужчина. Пострадали 9 человек, в том числе два ребенка: 10-летняя девочка и 14-летний мальчик.