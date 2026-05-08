П’яний та без прав: у центрі Тернополя водій протаранив дорожній знак і влетів у будівлю
Вночі 7 травня у Тернополі на бульварі Тарас Шевченко сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai
Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.
Аварія трапилася близько 23:00. За даними патрульної поліції, хлопець сів за кермо без права керування та з ознаками алкогольного сп’яніння.
Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням, внаслідок чого спочатку врізався у дорожній знак, а потім — у будівлю.
Від проходження огляду на стан сп’яніння керманич відмовився.
Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали за:
- ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;
- ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування;
- ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.
Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.
