08 травня 2026, 20:38

П’яний та без прав: у центрі Тернополя водій протаранив дорожній знак і влетів у будівлю

Фото: поліція Тернопільської області
Вночі 7 травня у Тернополі на бульварі Тарас Шевченко сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Hyundai

Про це повідомляє поліція Тернопільської області, передає RegioNews.

Аварія трапилася близько 23:00. За даними патрульної поліції, хлопець сів за кермо без права керування та з ознаками алкогольного сп’яніння.

Попередньо встановлено, що водій не впорався з керуванням, внаслідок чого спочатку врізався у дорожній знак, а потім — у будівлю.

Від проходження огляду на стан сп’яніння керманич відмовився.

Патрульні склали на порушника адміністративні матеріали за:

  • ст. 124 КУпАП — порушення ПДР, що призвело до ДТП;
  • ч. 2 ст. 126 КУпАП — керування транспортним засобом без права керування;
  • ч. 1 ст. 130 КУпАП — керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння.

Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо,що на Рівненщині будуть судити 36-річного чоловіка. Він вчинив смертельну ДТП, внаслідок якої загинула 21-річна дівчина

ДТП Тернопіль дорожня розмітка
