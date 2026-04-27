Фото иллюстративное

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности бывшего директора Житомирского бронетанкового завода по делу о растрате имущества Государственного агентства резерва Украины

Об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура, передает RegioNews .

Речь идет о растрате 20 двигателей УТД-20 общей стоимостью более 5,766 млн. гривен.

По условиям соглашения суд признал эксдиректора завода виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой.

Мужчине назначили согласованное наказание в виде восьми лет за решеткой с конфискацией части имущества и лишением на три года права занимать определенные должности на предприятиях, в которых доля собственности государства превышает 50%.

В то же время осужденный был освобожден от отбывания основного наказания на основании ч. 2 ст. 75 Уголовного кодекса Украины. Вместо этого ему установили испытательный срок с возложением обязанностей, предусмотренных п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 76 УК:

периодически появляться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации;

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы или учебы.

В рамках соглашения эксдиректор завода обязан возместить нанесенный ущерб, а также перевести 12 млн гривен в поддержку Вооруженных сил Украины через благотворительный фонд "Вернись живым".

