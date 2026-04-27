27 апреля 2026, 19:45

Промышленный контрафакт: в Харьковской области накрыли подпольный табачный завод

Фото: полиция Харьковской области
В Харьковской области правоохранители прекратили деятельность организованной группы, участники которой в течение длительного времени осуществляли незаконное производство табачных изделий в промышленных масштабах и реализовывали контрафактную продукцию

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Отмечается, что в результате спецоперации изъято оборудование, сырье, готовая продукция и значительные суммы наличных денег.

В ходе досудебного расследования установлено, что в период с сентября 2024 по сентябрь 2025 трое мужчин в возрасте 39, 56 и 69 лет, действуя в составе организованной группы, без соответствующих разрешительных документов наладили процесс незаконного производства табачной продукции. В последствии изготовленные изделия сбывались на территории региона.

Во время проведения обысков правоохранители изъяли около 40 000 незаконно изготовленных сигарет, более 11 700 заготовок бумажных сигарет, восемь производственных станков типа HVK, почти 200 килограммов табака, свыше 463 000 гильз для сигарет, денежные средства в размере 130 000 гривен, мобильные телефоны, которые использовались в преступной деятельности. На указанное имущество наложен арест.

В настоящее время трем фигурантам доложено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам грозит до пяти лет лишением свободы с конфискацией и уничтожением незаконно производимых или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.

Напомним, что ранее в пункте пропуска "Павлово-Матьовце" в одном из вагонов грузового поезда таможенники обнаружили 1520 пачек сигарет , скрытых под слоем руды.

