У Тернополі пролунали потужні вибухи

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час повітряної тривоги у Тернополі пролунала серія вибухів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську ОВА.

"Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Близько 16.50 жителі Тернополя повідомили про потужні вибухи у місті.

Влада закликає тернополян перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля в центрі міста.

Нагадаємо, 24 березня через атаки РФ шість областей України частково залишилися без світла. Наразі енергетики вживають заходів для відновлення електропостачання.