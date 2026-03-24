16:44  24 березня
Росіяни вдарили по центру Львова, у місті пожежа
15:59  24 березня
На Миколаївщині чоловік надіслав дружині посилку із вибухівкою
14:15  24 березня
На Закарпатті тренер з боксу організував канал для втечі ухилянтів
UA | RU
UA | RU
24 березня 2026, 16:59

У Тернополі пролунали потужні вибухи

24 березня 2026, 16:59
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Під час повітряної тривоги у Тернополі пролунала серія вибухів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Тернопільську ОВА.

"Повітряна тривога в області триває! Працює ППО. Фіксується збиття ворожих об'єктів", – йдеться у повідомленні.

Близько 16.50 жителі Тернополя повідомили про потужні вибухи у місті.

Влада закликає тернополян перебувати в укриттях.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки постраждала адміністративна будівля в центрі міста.

Нагадаємо, 24 березня через атаки РФ шість областей України частково залишилися без світла. Наразі енергетики вживають заходів для відновлення електропостачання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Всі публікації »
