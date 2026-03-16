У Тернополі водій Mazda не впорався з керуванням і врізався в електроопору

фото: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області

Аварія трапилася 15 березня о 22:50 в обласному центрі на перехресті проспект С. Бандери – "Збаразьке кільце"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За попередньою інформацією, водій Mazda 6 не впорався з керуванням і врізався в електроопору.

Після дорожньо-транспортної пригоди бригада екстреної медичної допомоги доправила до медзакладу двох тернополян.

Як повідомлялось, у Тернополі в ДТП загинули двоє співробітників ДСНС. Смертельна аварія трапилась наприкінці лютого.