У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "20 минут".

Потерпевшая сообщила, что накануне во двор забежала лиса и начала грызться с собаками. Через три дня после инцидента одна из собак погибла.

Медики предполагают, что вирус она подхватила в период с 18 по 22 декабря 2025 во время попытки разнять животных.

Как сообщалось, в конце 2025 года в Тернопольской области был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Это произошло в Збаражской общине.