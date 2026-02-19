У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
У женщины из Шумской общины Тернопольской области обнаружили бешенство
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "20 минут".
Потерпевшая сообщила, что накануне во двор забежала лиса и начала грызться с собаками. Через три дня после инцидента одна из собак погибла.
Медики предполагают, что вирус она подхватила в период с 18 по 22 декабря 2025 во время попытки разнять животных.
Как сообщалось, в конце 2025 года в Тернопольской области был обнаружен вирус африканской чумы свиней. Это произошло в Збаражской общине.
