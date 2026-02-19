Фото: полиция

Происшествие случилось 18 февраля около 16:20 на железнодорожной станции вблизи города Глобино

На перегоне Глобино – Устимовка в районе остановки "Черевани" юноша попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшим оказался 19-летний местный житель. Тело парня направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

