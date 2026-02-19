13:20  19 февраля
19 февраля 2026, 14:57

В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу

19 февраля 2026, 14:57
Фото: полиция
Происшествие случилось 18 февраля около 16:20 на железнодорожной станции вблизи города Глобино

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

На перегоне Глобино – Устимовка в районе остановки "Черевани" юноша попал под поезд. От полученных травм он скончался на месте.

Погибшим оказался 19-летний местный житель. Тело парня направили на судмедэкспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Обстоятельства и причины происшествия выясняют правоохранители.

Напомним, в Киевской области пассажирский поезд сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте.

