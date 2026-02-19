Очередные плохие новости из Одессы

иллюстративное фото: из открытых источников

Новым руководителем порта Южный хотят поставить Артема Литвинова – человека, никогда профессионально не занимавшегося морскими перевозками. Его единственное карьерное достояние в этом направлении – то, что он входит в бекофис, созданный министром Кулеба на базе Администрации морских портов для того, чтобы обогащаться на главной артерии украинской экономики и обороны.

Очередное предприятие превращают в ферму, которую будут доить, строя незаконные схемы в обход государства.