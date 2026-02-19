Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками
Очередные плохие новости из Одессы
Очередные плохие новости из Одессы
Новым руководителем порта Южный хотят поставить Артема Литвинова – человека, никогда профессионально не занимавшегося морскими перевозками. Его единственное карьерное достояние в этом направлении – то, что он входит в бекофис, созданный министром Кулеба на базе Администрации морских портов для того, чтобы обогащаться на главной артерии украинской экономики и обороны.
Очередное предприятие превращают в ферму, которую будут доить, строя незаконные схемы в обход государства.
Обстрел энергосистемы Одесщины: почти 100 тыс. человек остаются без светаВсе новости »
18 февраля 2026, 11:56Подрыв авто в Одессе 16 февраля: СБУ задержала российского агента
17 февраля 2026, 15:14Враг атаковал Одессу: тревога в городе звучала 6 раз, трое пострадавших
17 февраля 2026, 07:18
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
У жительницы Тернопольщины обнаружили бешенство
19 февраля 2026, 15:29В Николаевской области в результате ДТП травмировались пять человек
19 февраля 2026, 15:14В Полтавской области поезд насмерть сбил 19-летнего юношу
19 февраля 2026, 14:57На Сумщине пограничники уничтожили более полусотни российских дронов
19 февраля 2026, 14:41Резерв+ временно прекратит работу
19 февраля 2026, 14:17Чернигов и Славутич полностью обесточены из-за аварии на энергообъекте
19 февраля 2026, 13:56На Полтавщине разоблачили нарколабораторию с оборотом более 70 миллионов гривен в месяц
19 февраля 2026, 13:40Тепло, смех и память: как в Винницкой области поддерживают семьи Защитников
19 февраля 2026, 13:36В Киевской области легковушка столкнулась со школьным автобусом: есть пострадавшие
19 февраля 2026, 13:20
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы