Алексей Гончаренко
19 февраля 2026, 15:03

Новым руководителем порта Южный может стать Артем Литвинов, никогда профессионально не занимавшийся морскими перевозками

19 февраля 2026, 15:03
Читайте також українською мовою
Очередные плохие новости из Одессы
Очередные плохие новости из Одессы
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Новым руководителем порта Южный хотят поставить Артема Литвинова – человека, никогда профессионально не занимавшегося морскими перевозками. Его единственное карьерное достояние в этом направлении – то, что он входит в бекофис, созданный министром Кулеба на базе Администрации морских портов для того, чтобы обогащаться на главной артерии украинской экономики и обороны.

Очередное предприятие превращают в ферму, которую будут доить, строя незаконные схемы в обход государства.

18 февраля 2026
