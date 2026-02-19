Фото: полиция

ДТП произошло 18 февраля около 14:00 в поселке Прибужье Вознесенского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Столкнулись автомобили Toyota Auris под управлением 50-летнего водителя и Renault Master, за рулем которого находился 60-летний мужчина.

Травмы разной степени тяжести получили водители авто, а также две пассажирки Toyota Auris 18 и 47 лет и 62-летняя пассажирка Renault. Пострадавших доставили в больницы.

Открыто уголовное производство. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии и ищут свидетелей. Информацию просят передавать по телефону (0512) 53-13-25 или на спецлинию 102.

Напомним, 19 февраля в Винницкой области произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика MAN и DAF.