26 января 2026, 10:46

На Днепропетровщине ночью горел храм

26 января 2026, 10:46
Фото: ГСЧС
Пожар произошел ночью 26 января в Павлоградском районе. В селе Богуслав загорелась церковь

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на место, огнем была охвачена крыша и помещение храма на площади 300 кв.м. Пожар ликвидировали в 05:30.

К счастью, погибших и травмированных нет.

На месте работали 24 спасателя, привлекались 7 спецмашин.

Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.

