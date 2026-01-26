Фото: ГСЧС

Пожар произошел ночью 26 января в Павлоградском районе. В селе Богуслав загорелась церковь

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Когда спасатели прибыли на место, огнем была охвачена крыша и помещение храма на площади 300 кв.м. Пожар ликвидировали в 05:30.

К счастью, погибших и травмированных нет.

На месте работали 24 спасателя, привлекались 7 спецмашин.

Напомним, ночью 23 января на Житомирщине в пожаре погибла женщина и двое маленьких детей. Еще одного двухлетнего ребенка успели спасти.