В Запорожье загорелся жилой дом: пенсионера спасали из огня
Пожар произошел ночью, 23 января, в одном из населенных пунктов Запорожской области. Спасатели освобождали из огня пожилого мужчину
Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.
Около 1:55 загорелся жилой дом. Пожар был на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели на свежий воздух 70-летнего хозяина. Пенсионера передали медикам, а возгорание быстро погасили. Теперь специалисты будут выяснять причины пожара.
Всего за сутки запорожские спасатели 16 выездов и ликвидировали три возгорания.
Напомним, ранее в Киевской области в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.
