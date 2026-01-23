В Запорожье загорелся жилой дом: пенсионера спасали из огня

Фото: ГСЧС

Пожар произошел ночью, 23 января, в одном из населенных пунктов Запорожской области. Спасатели освобождали из огня пожилого мужчину

Об этом сообщает "Справжнє", передает RegioNews.

Около 1:55 загорелся жилой дом. Пожар был на площади 20 квадратных метров. Спасатели вывели на свежий воздух 70-летнего хозяина. Пенсионера передали медикам, а возгорание быстро погасили. Теперь специалисты будут выяснять причины пожара.

Всего за сутки запорожские спасатели 16 выездов и ликвидировали три возгорания.

Напомним, ранее в Киевской области в пожаре погибла женщина. Пострадали мужчина и трое детей.