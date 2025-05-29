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29 мая 2025, 14:59

Полиция завершила следствие по масштабному ДТП в Тернопольской области: водитель предстанет перед судом

29 мая 2025, 14:59
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фото: Национальная полиция
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Масштабное ДТП произошло в конце 2024 года в селе Каменки Подволочиской территориальной громады. Спровоцировал аварию – 61-летний житель Хмельницкой области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По данным полиции, на трассе Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Луганск - Изварино хмельнитчанин, управляя Citroen jumping, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем Skoda Fabia. В результате удара Fabia развернулась, выехала на другую полосу движения и врезалась в ВАЗ 2107, а Citroen, двигаясь по инерции, въехал в заднюю часть Toyota Raw 4.

Один из водителей был госпитализирован с телесными повреждениями средней степени тяжести.

Нарушителю следователи объявили подозрение по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Собрав достаточно доказательств, свидетельствующих о безоговорочной причастности хмельничанина к ДТП, полицейские направили обвинительный акт в суд.

Напомним, в Тернопольской области в результате возгорания автомобиля погиб 19-летний водитель.

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