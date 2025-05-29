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29 травня 2025, 14:59

Поліція завершила слідство щодо масштабної ДТП на Тернопільщині: водій постане перед судом

29 травня 2025, 14:59
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фото: Національна поліція
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Масштабна дорожньо-транспортна пригода сталась наприкінці 2024 року в селі Кам’янки Підволочиської територіальної громади. Спровокував аварію - 61-річний житель Хмельницької області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, на трасі Стрий — Тернопіль — Кропивницький — Знам'янка — Луганськ — Ізварине хмельничанин, керуючи Citroen jumping, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із автомобілем Skoda Fabia. У результаті удару Fabia розвернулася, виїхала на іншу смугу руху та врізалася в ВАЗ 2107, а Citroen, рухаючись за інерцією, в'їхав у задню частину Toyota Raw 4.

Одного із водіїв госпіталізували із тілесними ушкодженнями середнього ступеня тяжкості.

Порушнику слідчі оголосили підозру за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Зібравши достатньо доказів, які свідчать про беззаперечну причетність хмельниччанина до ДТП, поліцейські скерували обвинувальний акт до суду.

Нагадаємо, у Тернопільській області внаслідок загоряння автомобіля загинув 19-річний водій.

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