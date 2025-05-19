В Тернопольской области водительница Peugeot сбила двоих детей
У водительницы взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя. Следователи полиции устанавливают обстоятельства ДТП
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Тернопольской области.
Как сообщили в полиции, в Кременце на улице Защитников Украины водительница автомобиля Peugeot Expert не справилась с управлением и сбила двух несовершеннолетних.
14-летних девушек бригада экстренной медицинской помощи доставила в больницу.
Напомним, в Тернополе водитель автомобиля Lexus на пешеходном переходе сбил мальчика.
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