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Фигурант вносил данные о военнообязанных мужчинах в информационную систему как водителях своего предприятия. Таким образом те смогли беспрепятственно уехать за границу

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews .

Предприниматель получил лицензию на международные грузовые перевозки. Он подыскивал желающих уехать за границу, у которых не было законных оснований для этого. В дальнейшем за вознаграждение вносил сведения о них как о водителях своего предприятия в информационную базу.

По этой схеме из Украины незаконно выехали 32 человека призывного возраста. После пересечения границы ни один из них не вернулся.

Правоохранители провели обыски по месту регистрации и проживания 38-летнего фигуранта и изъяли ряд вещественных доказательств – черновые записи, мобильные телефоны, компьютерную технику и прочее.

Мужчине объявили подозрение. Ему грозит от 7 до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Закарпатье задержали мужчину, который пытался уехать за границу за поддельными документами.