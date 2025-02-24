В Киевской области пятеро рыбаков оказались в ледяной ловушке

фото: ГСЧС

На Киевском водохранилище вблизи села Новые Петровцы в Вышгородском районе пятеро рыбаков попали в беду

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

От берега мужчин отрезала вода: между ними и по суше образовался 10-метровый разрыв. Спасатели доставили рыбаков на берег, где их уже ждали медики.

К счастью, в госпитализации спасенные не нуждались.

Напомним, на днях в Киеве мужчина пытался проехать по Днепру: автомобиль провалился под лед.