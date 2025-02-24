В Киевской области пятеро рыбаков оказались в ледяной ловушке
На Киевском водохранилище вблизи села Новые Петровцы в Вышгородском районе пятеро рыбаков попали в беду
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
От берега мужчин отрезала вода: между ними и по суше образовался 10-метровый разрыв. Спасатели доставили рыбаков на берег, где их уже ждали медики.
К счастью, в госпитализации спасенные не нуждались.
Напомним, на днях в Киеве мужчина пытался проехать по Днепру: автомобиль провалился под лед.
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