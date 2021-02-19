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19 февраля 2021, 10:49 275

В детском саду Тернополя отравились 11 детей

19 февраля 2021, 10:49 275
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Двое детей находятся в больнице, девять лечатся амбулаторно
Двое детей находятся в больнице, девять лечатся амбулаторно
Фото: из открытых источников
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В детском саду Тернополя зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции - заболели 11 детей.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

В г. Тернополь в дошкольном учебном заведении № 10 лабораторно подтверждена вспышка острой кишечной "ротавирусной инфекции" у 11 детей (2016 - 2017 г.р.), из них 2 ребенка находятся на стационарном лечении в Тернопольской детской больнице и 9 детей лечатся амбулаторно", - говорится в сообщении.

По информации спасателей, состояние здоровья больных удовлетворительное. Всего в ДОУ находилось 20 детей. Проводится комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий

Напомним, 22 января сообщалось, что в Тернополе обстреляли ребенка: открыто уголовное производство. Из ран ребенка медики изъяли более 30 инородных тел.

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