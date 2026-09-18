Дроны атаковали Конотоп: часть города без газа, повреждены школа и железная дорога

Фото: Конотоп Live

В результате массированной атаки российских беспилотников на Конотоп Сумской области повреждены объекты социальной и критической инфраструктуры, частные дома, газораспределительная сеть и железная дорога

Об этом сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин, передает RegioNews.

По его словам, в результате ударов повреждены помещения детского сада и здание школы №11. Также получили повреждения медицинские учреждения города.

"Есть много поврежденных частных домов. Есть повреждения в медицинских учреждениях. Еще повреждена железная дорога…", – сообщил Семенихин.

Из-за повреждения газораспределительной сети значительная часть Конотопа осталась без газоснабжения. Кроме того, повреждены многие линии электропередач.

По предварительным данным, в результате атаки травмы получили две женщины.

Напомним, в Запорожье российские войска атаковали автомобиль скорой помощи FPV-дроном. В результате удара ранены двое медицинских работников – фельдшер и водитель.