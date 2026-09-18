Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 20 населенных пунктов Сумской области, применяя управляемые авиабомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В Ворожбянской громаде 17-летний парень подорвался на взрывоопасном предмете. От полученных травм он скончался в больнице.

В Сумской громаде в результате атаки вражеского беспилотника ранена 50-летняя женщина.

Кроме того, в медучреждение обратилась 78-летняя женщина, которая травмировалась из-за удара беспилотника 16 сентября в Середино-Будской громаде.

На местах работали следственно-оперативные группы для документирования последствий обстрелов.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1031 удар по 50 населенным пунктам Запорожской области. Погиб один человек, еще 14 получили ранения.