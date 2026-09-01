Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок влучання ворожого безпілотника травми отримали чоловіки віком 64 та 34 роки, постраждали жінки віком 37 та 29 років. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, автомобілі.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу поранення отримала 52-річна жінка. Пошкоджений будинок.

Нагадаємо, протягом доби та в ніч на 1 вересня російські окупаційні війська завдали ударів по території Запорізької та Дніпропетровської областей. Внаслідок атак на Запоріжжі загинули дві людини, ще вісім дістали поранень.