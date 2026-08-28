Удар по Сумах з РСЗВ: семеро поранених, пошкоджено склади та автівки
Російські військові завдали удару по території Сум, попередньо — з реактивної системи залпового вогню. Пошкоджені складські приміщення та транспорт у Зарічному районі міста
Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров, передає RegioNews.
За його словами, семеро постраждалих госпіталізували, один із них перебуває у важкому стані. Медики надають потерпілим необхідну допомогу.
Рятувальна операція триває. Наслідки російської атаки уточнюються.
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