Росіяни вдарили 8 КАБами по Сумах: з-під завалів деблокували людей

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Фото: "Кордон.Медіа"
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Ввечері 27 серпня російські війська завдали масованого удару керованими авіабомбами по Сумській громаді

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

За його словами, попередньо зафіксовано вісім ударів по п'яти локаціях. Усі влучання припали на цивільну інфраструктуру Сум.

З-під завалів рятувальники деблокували двох людей. Пошуково-рятувальна операція триває.

У Сумській міській військовій адміністрації повідомили про трьох поранених. Усіх постраждалих доправили до лікарні, їхній стан уточнюється.

Внаслідок атаки також пошкоджені житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури та транспортні засоби.

Інформація про кількість постраждалих і масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, російські війська вдень 27 серпня атакували безпілотником один із районів Запоріжжя. Поранення отримала 54-річна жінка. Внаслідок атаки на території одного з підприємств зайнялися складські приміщення.

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