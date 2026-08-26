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26 серпня 2026, 10:28

Прикордонники показали, як нищать техніку та БпЛА окупантів на Північно-Слобожанському напрямку

26 серпня 2026, 10:28
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Фото: ДПСУ
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Бійці 105-го прикордонного загону імені князя Володимира Великого щодня знешкоджують транспортні засоби та безпілотники російських військ на Північно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Аеророзвідники Чернігівського загону в режимі реального часу відстежують та уражають техніку й БпЛА ворога, використовуючи ударні дрони та передові технології ведення бою.

Нагадаємо, у ніч на 26 серпня безпілотники повторно атакували логістичний хаб Wildberries у Котовську Тамбовської області Росії. Після атаки на території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

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