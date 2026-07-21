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Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок влучання російського реактивного дрона біля багатоповерхівки в Сумах постраждали шестеро людей – двоє дорослих та четверо дітей. До лікарні потрапили 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина, їхні травми не важкі. Іншим надали допомогу на місці.

Після першої атаки ворог продовжив цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі району. Ще два удари спричинили масштабну пожежу, яка повністю знищила ТЦ "Епіцентр". Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

В ОВА зазначили, що після удару ворожі безпілотники продовжували перебувати над місцем влучання, створюючи загрозу повторної атаки для рятувальників.

Нагадаємо, російські війська ввечері 20 липня завдали удару по житловому сектору Сум. Повідомлялося про трьох постраждалих.