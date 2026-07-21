07:48  21 липня
Загибель трирічного хлопчика у Харкові: прокуратура розповіла нові деталі
01:35  21 липня
Зірка українських серіалів зізнався, скільки заробляє за один день
00:55  21 липня
Ведучий Ігор Кондратюк зізнався - навіщо навмисно "зливав" учасників "Караоке на майдані"
UA | RU
UA | RU
21 липня 2026, 07:31

Росіяни знищили "Епіцентр" у Сумах

21 липня 2026, 07:31
Читайте также на русском языке
Фото: кордон.медіа
Читайте также
на русском языке

Внаслідок удару російських реактивних БпЛА пізно ввечері 20 липня у Сумах вщент знищений будівельний гіпермаркет "Епіцентр"

Про це повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.

Внаслідок влучання російського реактивного дрона біля багатоповерхівки в Сумах постраждали шестеро людей – двоє дорослих та четверо дітей. До лікарні потрапили 8-річний хлопчик та 16-річна дівчина, їхні травми не важкі. Іншим надали допомогу на місці.

Після першої атаки ворог продовжив цілеспрямовано бити по цивільній інфраструктурі району. Ще два удари спричинили масштабну пожежу, яка повністю знищила ТЦ "Епіцентр". Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.

В ОВА зазначили, що після удару ворожі безпілотники продовжували перебувати над місцем влучання, створюючи загрозу повторної атаки для рятувальників.

Нагадаємо, російські війська ввечері 20 липня завдали удару по житловому сектору Сум. Повідомлялося про трьох постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна пожежа обстріли Суми Епіцентр постраждалі наслідки
15 липня 2026
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
У Тернопільській області починає формуватися влада із "Самопомочі", яка змінює "Свободу"
13 липня 2026
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Відсутність уваги з боку органів влади, недостатня пенсія та нерозуміння з боку громадськості. Ветерани, які отримали інвалідність на фронті, розповіли про особливості їх адаптації до цивільного життя
09 липня 2026
Бунт проти ТЦК у Львові. Чим загрожують Україні подібні протести
Радикалізація українського суспільства і, у відповідь, силових структур може призвести до того, що демократичну Україну знищить не Кремль, а самі українці, як прості громадяни, так і обрана ними влада
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
Трирічна дівчинка впала у 2,5-метровий колодязь на Закарпатті: її врятували медики
21 липня 2026, 09:58
Федоров, Сирський і "картонковий Майдан": як Банкова заганяє себе у політичний кут
21 липня 2026, 09:55
Майже 89 гривень за кубометр: у Києві можуть підвищити тариф на воду
21 липня 2026, 09:45
Ворожий дрон влучив у дах будинку в Харкові: виникла пожежа, серед постраждалих – дитина
21 липня 2026, 09:37
На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою перекинувся мікроавтобус: двоє людей у лікарні
21 липня 2026, 09:24
В Україну з Польщі намагалися завезти партію препарату Mounjaro на 2 млн грн
21 липня 2026, 09:15
На Полтавщині зросла кількість випадків хвороби Лайма: за тиждень 35 хворих
21 липня 2026, 08:59
На Прикарпатті з колодязя витягли тіло загиблої жінки
21 липня 2026, 08:56
Випав із ковша екскаватора і загинув: на Тернопільщині судитимуть водія
21 липня 2026, 08:44
Нічна атака на Україну: ППО знешкодила 46 з 58 російських безпілотників
21 липня 2026, 08:39
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
"Самопоміч" замість "Свободи": як змінюється влада на Тернопільщині
"Я така сама людина!": з якими труднощами тяжкопоранені ветерани стикаються в мирному житті
Всі публікації »
Павло Казарін
Володимир Фесенко
Віктор Ягун
Всі блоги »