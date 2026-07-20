Фото: полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреляли 27 населенных пунктов Сумской области. В результате атак один человек погиб, еще семеро гражданских получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Больше разрушений и жертв испытала Сумская громада. Из-за попадания управляемых авиабомб погиб 54-летний мужчина. Ранения и травмы получили две женщины 54 и 90 лет, а также 68-летний мужчина. Кроме этого, из-за атак вражеских беспилотников в общине пострадали две женщины – 39 и 40 лет.

В Садовской громаде в результате удара дрона ранения получила 58-летняя женщина. Также в больницу обратился 55-летний мужчина, который травмировался во время минометного обстрела Середино-Будской громады 18 июля.

Вражеские удары повредили объекты критической инфраструктуры, промышленные предприятия, АЗС, магазины, склады, админздания, заведение культуры, а также частные и многоквартирные дома, хозяйственные постройки, гаражи, авто и сельхозтехнику.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска нанесли 1015 ударов по 53 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак погибли три человека, еще 47 получили ранения.