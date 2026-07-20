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20 липня 2026, 08:50

Повторний удар під час гасіння пожежі: на Сумщині росіяни прицільно атакували рятувальників

20 липня 2026, 08:50
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Фото: ДСНС
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У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Надзвичайники встигли відійти у безпечне місце та не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль.

Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежі, що спалахнули через ворожі удари у Білопільській та Глухівській громадах.

Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли 27 населених пунктів Сумської області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще семеро цивільних отримали поранення.

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