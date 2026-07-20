Повторний удар під час гасіння пожежі: на Сумщині росіяни прицільно атакували рятувальників
У Білопільській громаді росіяни завдали повторного удару по місцю, де працювали співробітники ДСНС
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Надзвичайники встигли відійти у безпечне місце та не постраждали. Внаслідок атаки пошкоджений пожежний автомобіль.
Окрім цього, рятувальники ліквідували пожежі, що спалахнули через ворожі удари у Білопільській та Глухівській громадах.
Нагадаємо, минулої доби російські війська обстріляли 27 населених пунктів Сумської області. Унаслідок атак одна людина загинула, ще семеро цивільних отримали поранення.
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