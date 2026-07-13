На Днепропетровщине россияне целенаправленно атаковали спасателей

Фото: ГСЧС

На Днепропетровщине трое сотрудников ГСЧС 13 июля получили ранения в результате повторного российского удара во время ликвидации пожара, вызванного вражеским обстрелом

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

Инцидент произошел в Петропавловской территориальной общине Синельниковского района. После российских обстрелов там загорелся жилой дом, на место оперативно прибыли пожарно-спасательные подразделения.

Во время тушения пожара российские войска нанесли повторный удар по спасателям.

В результате атаки ранения получили трое чрезвычайников.

В ГСЧС отметили, что российские войска в очередной раз целенаправленно атаковали тех, кто спасает жизнь людей и ликвидирует последствия вражеских обстрелов.

Напомним, что войска РФ в течение дня 13 июля более 50 раз атаковали три района Днепропетровщины , один человек погиб, девять получили ранения.