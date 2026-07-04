Фото: поліція

У Сумській області вибухотехніки знешкодили збитий ворожий безпілотник, який впав посеред поля. Під час обстеження з'ясувалося, що його бойова частина вагою близько 90 кілограмів не здетонувала

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Фахівці встановили, що дрон мав термобаричну запальну бойову частину. Цей тип боєприпасу при вибуху створює потужну ударну хвилю та вогняну хмару, яка спалює кисень і здатна повністю руйнувати будівлі.

Вибухотехніки вилучили бойову частину та вивезли її на спеціальний полігон, де знищили шляхом контрольованого підриву.

У поліції нагадують: у разі виявлення уламків безпілотників, ракет або інших підозрілих предметів, не наближайтеся до них і відразу телефонуйте на 101 або 102.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині сапери знищили бойову частину російської ракети Х-101. Її виявили на відкритій місцевості у Прилуцькому районі.