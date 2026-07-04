Фото: Львовская таможня

Две попытки незаконного ввоза товаров через "зеленый коридор" пресекли на границе с Польшей

Об этом сообщает Львовская таможня, передает RegioNews.

В пункте пропуска "Шегини – Медика" таможенники и пограничники осмотрели микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter под управлением 40-летней жительницы Львовской области. В грузовом отделении обнаружили пять iPhone 17 Pro Max, а также аксессуары от брендов Hermès, Loro Piana и Gucci. Стоимость этой контрабанды составляет около миллиона гривен.

Другой случай зафиксировали в пункте пропуска "Угринов – Долгобычев". Водитель авто Volkswagen также заверил, что не везет товаров для обязательного декларирования. Однако во время осмотра в салоне обнаружили 62 подержанных ноутбука марок Dell, HP, Lenovo и ASUS стоимостью более 500 тысяч гривен.

На обоих нарушителей составили протоколы по ч. 2 ст. 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе с Польшей таможни изъяли партию запрещенных "уколов красоты". Примерная стоимость контрабандного препарата составляет 570 тысяч гривен.