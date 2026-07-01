Наслідки російських обстрілів Сумщини: травмована 21 людина
Протягом минулої доби війська РФ здійснили 44 обстріли 29 населених пунктів області, загалом зафіксовано 106 ударів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
У Сумській громаді внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури травмовані 19 людей – чоловіки від 23 до 64 років та жінки від 41 до 62 років. Пошкоджений багатоквартирний будинок, автомобілі та АЗС.
У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл травмовані 40-річна жінка та 59-річний чоловік.
У Глухівській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.
У Великописарівській, Свеській, Миколаївській, Новослобідській та Ворожбянській громадах пошкоджені приватні домоволодіння та автомобіль.
Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район.