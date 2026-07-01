Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Сумській громаді внаслідок ворожого удару керованими авіабомбами по об’єкту цивільної інфраструктури травмовані 19 людей – чоловіки від 23 до 64 років та жінки від 41 до 62 років. Пошкоджений багатоквартирний будинок, автомобілі та АЗС.

У Середино-Будській громаді через мінометний обстріл травмовані 40-річна жінка та 59-річний чоловік.

У Глухівській громаді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобілі.

У Великописарівській, Свеській, Миколаївській, Новослобідській та Ворожбянській громадах пошкоджені приватні домоволодіння та автомобіль.

Нагадаємо, минулої доби у Запорізькій області внаслідок масованих атак російських військ загинули двоє людей, ще 36 отримали поранення. Під ударом опинилися Запоріжжя та Запорізький район.