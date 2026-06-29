Фото: поліція

Минулої доби російські війська 46 разів обстріляли населені пункти Сумської області. Під ворожими ударами опинилися Сумський, Шосткинський, Охтирський та Конотопський райони

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей – 48-річний чоловік та три жінки віком 57, 62 і 69 років. На жаль, 69-річна жінка від отриманих травм померла у швидкій.

У Великописарівській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника загинув 77-річний чоловік.

У Хутір-Михайлівській громаді безпілотник атакував автомобіль. Поранення отримав 65-річний чоловік.

У Сумській громаді внаслідок атак ворожих БпЛА травми отримали троє людей – жінки віком 48 і 78 років, а також 72-річний чоловік.

Крім того, по допомогу до медиків звернулися двоє чоловіків, які отримали поранення внаслідок попередніх російських атак 27 червня: 24-річний житель Сумської громади, травмований під час удару БпЛА, та 59-річний житель Ворожбянської громади, який зазнав поранень внаслідок удару КАБом.

Нагадаємо, вночі 28 черіня росіяни завдали ударів керованими авіабомбами по Сумах. Руйнувань зазнали промислові та складські об’єкти.