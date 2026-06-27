Росіяни вдарили по будинках у Сумах: серед поранених діти
27 червня росіяни завдали удар по Сумах. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок обстрілу окупантів постраждали 13 людей. Серед них - двоє дітей. Після атаки Сум там пошкоджений багатоповерховий будинок, приватний будинок та цивільний транспорт.
"З перших хвилин після ударів рятувальники працюють одразу на кількох локаціях. Співробітники ДСНС спільно з правоохоронцями та медиками надають людям усю необхідну допомогу", - кажуть рятувальники.
Нагадаємо, раніше росіяни завдали ударів по Запорізькій області. Внаслідок атаки загинула людина, десятки місцевих жителів поранені.
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