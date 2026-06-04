Россияне атаковали дроном авто энергетиков в Сумской области: раненый работник
Враг продолжает атаки не только на энергетическую инфраструктуру, но и на энергетиков
Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.
Утром 4 июня в Сумской области российский беспилотник атаковал служебный автомобиль АО "Сумыоблэнерго".
В результате удара ранения получил работник предприятия. Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую медпомощь.
Напомним, из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в шести регионах временно остаются без электроснабжения.
01 июня 2026
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
О послевоенном росте преступности сегодня говорят как гражданские, так и военные. Огромное количество граждан имеет боевой опыт. При этом источник и механизм выделения международных средств для восста...
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
Зеленский написал Трампу о ПВО: а есть ли у США чем помочь
04 июня 2026, 11:27$32 тысячи за аренду земли: в Винницкой области задержали депутата и его сообщника
04 июня 2026, 11:15Венгрия сняла 17-месячное вето на переговоры о вступлении Украины в ЕС – FT
04 июня 2026, 10:59Почти $2000 взяток: на Закарпатье будут судить бывшего врача МСЭК
04 июня 2026, 10:48Из-за обстрелов без света остаются потребители в шести областях – Минэнерго
04 июня 2026, 10:37В Хмельницкой области будут судить мужчину, который годами насиловал падчерицу
04 июня 2026, 10:20Удар "Торнадо-С" по Чугуеву: пострадали ребенок и еще три человека
04 июня 2026, 10:16Столкновение легковушек в Черкасской области: один пассажир погиб, три женщины в больнице
04 июня 2026, 09:56Последствия обстрелов Черниговщины: под ударом железная дорога, фермы и дома
04 июня 2026, 09:41
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Оружие, нищета, боевой опыт: почему тема преступности станет актуальной для Украины
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Все блоги »