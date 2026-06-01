На Сумщине из-за российских атак ранены семеро мирных жителей

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по общинам Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщила полиция области.

Отмечается, что в результате вражеских атак ранения получили семь гражданских жителей.

По данным полиции, оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы.

В Белопольской общине из-за попадания вражеского беспилотника пострадали четверо мужчин в возрасте 22, 32, 40 и 49 лет. Также поврежден жилой дом и автомобиль.

В Березовской общине в результате удара БпЛА ранения получили две женщины в возрасте 47 и 57 лет. Повреждения получили три жилых дома и хозяйственная постройка.

Еще одна пострадавшая – 66-летняя женщина из Дубовязовской общины, получившая ранения в результате атаки беспилотника. Там также поврежден частный жилой дом.

Кроме того, в Глуховской, Тростянецкой и Сумской общинах вражескими ударами повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

