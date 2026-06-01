09:46  01 июня
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
08:54  01 июня
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
07:44  01 июня
В Черном море вблизи Крыма произошло землетрясение магнитудой 3,3
UA | RU
UA | RU
01 июня 2026, 07:21

На Сумщине из-за российских атак ранены семеро мирных жителей

01 июня 2026, 07:21
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по общинам Сумского, Шосткинского, Ахтырского и Конотопского районов

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Отмечается, что в результате вражеских атак ранения получили семь гражданских жителей.

По данным полиции, оккупанты применяли управляемые авиационные бомбы, ударные беспилотники, FPV-дроны, реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы.

В Белопольской общине из-за попадания вражеского беспилотника пострадали четверо мужчин в возрасте 22, 32, 40 и 49 лет. Также поврежден жилой дом и автомобиль.

В Березовской общине в результате удара БпЛА ранения получили две женщины в возрасте 47 и 57 лет. Повреждения получили три жилых дома и хозяйственная постройка.

Еще одна пострадавшая – 66-летняя женщина из Дубовязовской общины, получившая ранения в результате атаки беспилотника. Там также поврежден частный жилой дом.

Кроме того, в Глуховской, Тростянецкой и Сумской общинах вражескими ударами повреждены жилые дома, автомобили и объекты гражданской инфраструктуры.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции. Правоохранители задокументировали последствия обстрелов, зафиксировали разрушения и собрали доказательства военных преступлений России.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по статье 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Напомним, в ночь на 1 июня Одесса подверглась атаке вражеских беспилотников. Известно о пяти пострадавших. Двое человек были госпитализированы. Еще двоим медики оказали помощь на месте, а один человек отказался от госпитализации.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Сумская область война российская армия гражданские повреждения БПЛА КАБ
На территории Беларуси нашли "Орешник", из которого россияне выпускают ракеты по Украине
31 мая 2026, 13:15
Вражеский FPV-дрон атаковал авто на Харьковщине: ранены супруги
30 мая 2026, 17:50
Вражеский удар по железной дороге в Запорожье: повреждены тепловоз и электровоз, погиб машинист
30 мая 2026, 15:24
Все новости »
29 мая 2026
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
В Ивано-Франковске, переживающем настоящий строительный бум, раскрыта масштабная коррупционная схема с участием застройщиков и городского совета
25 мая 2026
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
В Украине пересматриваются подходы к требованиям мобилизации. В Раде депутаты зарегистрировали законопроект предлагающий взимать оплату с забронированных. В Минздраве собираются снять бронь с части ме...
22 мая 2026
Дело о "порноофисах": когда государство легализирует порноиндустрию
История с "порноофисами" потенциально значительно серьезнее банальных коррупционных схем
12 мая 2026
Мендель и Карлсон: почему Зеленский сам виноват в этом интервью
Шестой президент сам фактически за руку привел во власть людей, которые теперь воюют против него
Пытки, похищения и убийства на Харьковщине: будут судить 13 коллаборантов
01 июня 2026, 10:57
Атака БпЛА на Одессу: количество пострадавших выросло до 6
01 июня 2026, 10:38
Зеленский заявил о "окне для переговоров" с Россией
01 июня 2026, 10:25
Фонд Дениса Парамонова подарил Белой Церкви Фонтан Сковороды
01 июня 2026, 10:06
Пьяный водитель опрокинул авто на Львовщине: травмированы двое подростков
01 июня 2026, 09:46
Черниговщина после атаки БпЛА: 8 пострадавших, среди них трое детей
01 июня 2026, 09:37
Россия атаковала Украину 265 дронами: ПВО обезвредила 228
01 июня 2026, 09:22
Стрельба в Киеве на дороге: водитель ранил мужчину и скрылся
01 июня 2026, 08:54
Харьковщина под огнем: в результате российских атак пострадали 9 человек
01 июня 2026, 08:40
От "скорой победы" до ничьей: как меняется риторика о войне
01 июня 2026, 08:28
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Коррупция в мэрии: что стоит за франковским "строительным чудом"
Работают женщины и пенсионеры: как в регионах переживают усиление мобилизации
Все публикации »
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Виктор Шлинчак
Все блоги »