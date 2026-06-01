Росіяни дроном атакували медзаклад у Конотопі
Російські військові 1 червня прицільно вдарили дроном по лікарні у Конотопі на Сумщині
Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, передає RegioNews.
"Кацапи щойно вдарили по нашій лікарні! Це було не падіння шахеду, як дехто пише, а саме удар! Він заходив на удар саме по лікарні!"
За його словами, пошкоджено будівлю лікарні.
"Просто дивом і дякуючи Богові жертв і постраждалих немає", - додав міський голова.
Нагадаємо, що упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по громадах Сумського, Шосткинського, Охтирського та Конотопського районів.
01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
"Полювали"на преміум-авто: у Дніпрі судитимуть банду серійних автокрадіїв
01 червня 2026, 17:51Очільник Мінцифри подав до суду на Данила Гетманцева
01 червня 2026, 17:30Майже 200 сосен під сокиру: на Житомирщині викрили корупційну схему в лісництві
01 червня 2026, 17:26У Дніпрі судитимуть жінку за спробу спалити дачу суперниці
01 червня 2026, 16:55Корупція в інфраструктурі: експосадовцю повідомили про підозру через закупівлі з націнкою
01 червня 2026, 16:40Наркосиндикат у Кривому Розі: поліція викрила групу з 10 осіб із мільйонними прибутками
01 червня 2026, 16:17У Дніпрі ТЦК викинули з буса чоловіка, якому стало зле, і залишили біля смітника
01 червня 2026, 16:05Атака на Запоріжжя: російські окупанти вдарили БпЛА по Вільнянську
01 червня 2026, 15:49Авіаудар по житлових будинках у Дружківці: п’ятеро поранених та значні руйнування
01 червня 2026, 15:40На Закарпатті чиновник РДА продавав бронювання від мобілізації
01 червня 2026, 15:35
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Всі блоги »