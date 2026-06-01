Хотел место на лавке: в Сумах мужчина открыл огонь по детям – шестеро несовершеннолетних ранены

В Сумах будут судить мужчину за покушение на убийство. Он открыл огонь по группе несовершеннолетних

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Шесть подростков стояли под подъездом. Местный житель делал им замечания и требовал, чтобы дети уволили скамейку. Несовершеннолетние проигнорировали его.



60-летний мужчина вернулся в квартиру, взял ружье с самодельными калибрами и вышел на лестничную площадку 10 этажа. Он посвятил фонарикам и открыл огонь по детям.



В результате стрельбы четверо девушек и двое парней в возрасте от 13 до 16 лет получили ранения. Известно, что стрелок был пьян.



В ближайшее время мужчина предстанет перед судом.

