01 червня 2026, 13:20

Хотів місце на лавці: у Сумах чоловік відкрив вогонь по дітях – шестеро неповнолітніх поранені

Фото: Національна поліція
У Сумах будуть судити чоловіка за замах на вбивство. Він відкрив вогонь по групі неповнолітніх

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні минулого року. Шестеро підлітків стояли під підʼїздом. Місцевий житель робив їм зауваження і вимагав, щоб діти звільнили лавку. Неповнолітні проігнорували його.

60-річний чоловік повернувся до квартири, взяв рушницю з саморобними калібрами та вийшов на сходовий майданчик 10 поверху. Він присвятив ліхтариком та відкрив вогонь по дітях.

Внаслідок стрілянини четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. Відомо, що стрілок був пʼяним.

Найближчим часом чоловік постане перед судом.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв із пістолета на одній із вулиць у Черкасах.

01 червня 2026
Зброя, бідність, бойовий досвід: чому тема злочинності стане актуальною для України
Про повоєнне зростання злочинності сьогодні говорять як цивільні, так і військові. Величезна кількість громадян має бойовий досвід. При цьому джерело та механізм виділення міжнародних коштів для відно...
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
