Хотів місце на лавці: у Сумах чоловік відкрив вогонь по дітях – шестеро неповнолітніх поранені

Фото: Національна поліція

У Сумах будуть судити чоловіка за замах на вбивство. Він відкрив вогонь по групі неповнолітніх

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.



Інцидент стався у грудні минулого року. Шестеро підлітків стояли під підʼїздом. Місцевий житель робив їм зауваження і вимагав, щоб діти звільнили лавку. Неповнолітні проігнорували його.



60-річний чоловік повернувся до квартири, взяв рушницю з саморобними калібрами та вийшов на сходовий майданчик 10 поверху. Він присвятив ліхтариком та відкрив вогонь по дітях.



Внаслідок стрілянини четверо дівчат та двоє хлопців віком від 13 до 16 років отримали поранення. Відомо, що стрілок був пʼяним.



Найближчим часом чоловік постане перед судом.

Нагадаємо, що поліцейські встановили особу чоловіка, який стріляв із пістолета на одній із вулиць у Черкасах.