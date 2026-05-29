Ворог завдав повторних ударів по об’єктах "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині

Протягом доби російські окупантиатакували об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях, є суттєві пошкодження

Про це повідомляє пресслужба Групи.

Під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині.

"На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин", - йдеться у повідомленні.

Через атаки виникли пожежі, об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень.

У Нафтогазі наголошують, що інфраструктуру на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині ворог атакує майже безперервно.

Нагадаємо, що ввечері 18 травня російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.