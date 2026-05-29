Ворог завдав повторних ударів по об’єктах "Нафтогазу" на Сумщині та Харківщині
Протягом доби російські окупантиатакували об’єкти Групи Нафтогаз у Харківській та Сумській областях, є суттєві пошкодження
Про це повідомляє пресслужба Групи, передає RegioNews.
Під ударами опинилася нафтогазова інфраструктура на Харківщині та Сумщині.
"На одному з об’єктів на Сумщині ворог завдав повторного удару з інтервалом у кілька годин", - йдеться у повідомленні.
Через атаки виникли пожежі, об'єкти зазнали суттєвих пошкоджень.
У Нафтогазі наголошують, що інфраструктуру на Харківщині, Сумщині, Полтавщині та Дніпропетровщині ворог атакує майже безперервно.
Нагадаємо, що ввечері 18 травня російські війська вдарили трьома балістичними ракетами по об'єктах Групи "Нафтогаз" у Дніпропетровській області.
29 травня 2026
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
У Івано-Франківську, який переживав справжній будівельний бум, викрили масштабну корупційну схему, пов'язану із забудовниками та міською радою
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
Ведуча Леся Нікітюк зізналась, яке весілля хоче з коханим
30 травня 2026, 00:35Дизель дешевшає: що відбувається з цінами на пальне в Україні
29 травня 2026, 23:55Контрабандисти везли до Одеси дрон з вибухівкою для терактів
29 травня 2026, 23:35На Харківщині двоє підлітків підірвалися на невідомому предметі
29 травня 2026, 22:46170 тисяч доларів у схованці: суд обрав запобіжний захід для корумпованих співробітників БЕБ
29 травня 2026, 21:59На Харківщині блогер вбивав лисиць заради переглядів
29 травня 2026, 21:40На окупованій Херсонщині росіяни погрожували 17-річному українцю мобілізацією
29 травня 2026, 21:25На Дніпропетровщині "накрили" канал продажу небезпечної зброї
29 травня 2026, 21:20Одесит за 8 тисяч доларів продав "вільний шлях за кордон"
29 травня 2026, 21:00
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Корупція в мерії: що стоїть за франківським "будівельним дивом"
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Всі блоги »