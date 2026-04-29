Фейкові "побачення" і шантаж: у Сумах викрили кол-центр, що обманював підлітків і військових

У Сумах викрили масштабну шахрайську схему, спрямовану на виманювання грошей у військовослужбовців та підлітків. Правоохоронці виявили нелегальний кол-центр і затримали чотирьох осіб, які організували цю діяльність

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти діяли за двома схемами, адаптуючи їх під вік і фінансові можливості жертв.

Зокрема, щоб обкрадати підлітків, шахраї створювали фейкові профілі нібито юних дівчат і знайомилися з потенційними жертвами через месенджер Telegram. Після цього вони призначали "побачення" у визначеному місці.

Коли підлітки прибували на зустріч, їх просили зробити селфі з геолокацією. Надалі потерпілим надсилали відео, на якому особа у формі армії РФ погрожувала завдати удару по вказаних координатах. Після цього з жертвами зв’язувалися вже нібито "українські правоохоронці" та під загрозою кримінальної відповідальності за державну зраду вимагали гроші.

Потерпілі передавали готівку та ювелірні вироби, які шахраї отримували через служби таксі.

Окремо задокументовано випадки шахрайства щодо військовослужбовців Збройні сили України. Зловмисники писали їм з фейкових жіночих акаунтів і після тривалого спілкування просили фінансову допомогу нібито на лікування або навчання. Отримавши кошти, вони одразу зникали та видаляли переписку.

Під час обшуків у приміщенні кол-центру та за місцями проживання підозрюваних вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, а також готівку і ювелірні вироби, здобуті злочинним шляхом.

Наразі всім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінальний кодекс України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

