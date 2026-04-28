СБУ задержала еще двух агентов ФСБ. Один из них – ИТ-специалист из Черкасской области, который создавал для врага новые каналы вербовки местных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигурант регистрировал украинские мобильные номера и создавал фейковые аккаунты в соцсетях. Готовые аккаунты он передавал российской спецслужбе для вербовки агентов от имени украинцев. Также злоумышленник открывал счета на подставные лица для скрытого финансирования вражеской агентуры. Для этого он подыскивал наркозависимых и безработных, которые за разовое вознаграждение соглашались передать ему свои реквизиты.

Кроме того, айтишник лично подбирал потенциальных "кандидатов" для вербовки и передавал их контакты в ФСБ. Фигурант помог российской спецслужбе "выйти" на безработного жителя Ровенщины.

По указанию врага "новоиспеченный" агент корректировал воздушные атаки РФ по западному региону Украины. Чтобы выполнить вражескую задачу, он обозначал геолокацию Сил обороны на гугл-картах и отправлял их на мессенджер российскому куратору.

Сотрудники СБУ разоблачили вражеского корректировщика на начальном этапе его разведактивности и задержали по месту жительства. Одновременно в собственном доме задержали агента-айтишника.

В ходе обысков у фигурантов изъяли компьютеры и смартфоны с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

