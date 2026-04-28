Задержали "на горячем": в Донецкой области военный продавал пулеметы через мессенджер

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили в Донецкой области военного, который пытался незаконно продать оружие и боеприпасы

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По данным следствия, инструктор группы батальона одной из воинских частей в начале 2026 года через мессенджер нашел покупателя и договорился о продаже двух пулеметов вместе с патронами за 175 тысяч гривен.

Правоохранители задержали его во время передачи оружия.

В ходе следственных действий изъяты два пулемета и патроны. Сейчас принимаются меры по передаче изъятого вооружения в Вооруженные Силы Украины.

Военнослужащему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное обращение с оружием и боевыми припасами. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

