В Запорожье вражеский дрон попал в электровоз

Фото: Министерство развития общин и территорий Украины

В Запорожье 7 июня вражеский дрон попал в электровоз Укрзализныци

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий, передает RegioNews .

"Россия снова атаковала подвижной состав Укрзализныци. В Запорожье вражеский БПЛА попал в электровоз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря четкой работе мониторинговой группы и своевременной эвакуации, локомотивная бригада на момент удара находилась в укрытии.

В результате попадания никто не пострадал.

В министерстве подчеркнули, что РФ продолжает системно атаковать железнодорожную инфраструктуру, и призвали граждан и работников строго соблюдать алгоритмы безопасности и оперативно реагировать на сообщения о воздушных угрозах.

Напомним, что сегодня, 7 июня, российские оккупационные войска нанесли удар беспилотником по пригороду Запорожья . По предварительным данным, погиб водитель маршрутного микроавтобуса.