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07 июня 2026, 14:49

27 обстрелов в сутки: враг атаковал Донбасс, есть погибшие и раненые

07 июня 2026, 14:49
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Фото: начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин
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Российские оккупанты за минувшие сутки 27 раз обстреляли Донбасс, повреждены жилые дома, два человека погибли, четверо - ранены

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, передает RegioNews .

"В Николаевке повреждены 3 частных дома. В Краматорске 1 человек погиб и 2 получили ранения, поврежден автомобиль. В Сергеевке Андреевской общины повреждены хозяйственная постройка и аптека. В Дружковке 1 человек погиб и 3 ранены, повреждены многоэтажка, частный дом, административное здание и автомобиль", — написал Филашкин.

По его информации, в Ризниковке и Свято-Покровском повреждены частные дома.

Всего за сутки россияне 27 раз обстреляли населенные пункты Донбасса. С линии фронта эвакуированы 526 человек, в том числе 76 детей.

Напомним, что враг в ночь на 7 июня массированно атаковал Одесщину беспилотными летательными аппаратами, изуродованы инфраструктура, жилые дома, два грузовых автомобиля

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